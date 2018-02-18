مصادر: عرض لائحة "التأمين الصحي" على رئيس الوزراء خلال أيام

كتب - أحمد جمعة:

قالت مصادر مُطلعة بوزارة الصحة، إنه سيتم إرسال اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل، إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر، لمصراوي، أن اللجنة وضعت اللائحة وانتهت من إعدادها الأسبوع الماضي، وأرسلتها إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد يوم السبت، بجانب إرسالها إلى وزارة المالية لمراجعتها.

وأوضحت المصادر أنه بعد استطلاع رأي وزارة المالية، سيتم إرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء لإقرارها.