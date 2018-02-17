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حمدي بخيت: السيسي كالحرير على شعبه والسيف على أعدائه

04:11 م السبت 17 فبراير 2018
حمدي بخيت: السيسي كالحرير على شعبه والسيف على أعدائه

اللواء حمدي بخيت

كتبت- مروة شوقي:

قال اللواء حمدي بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر بات لها قرار سيادي حر تحسدها عليه دول كثيرة، مشيرًأ إلى أن المشروع الوطني المصري ناجح جدًا.

وأضاف: "بطل الملحمة التي نعيشها الآن هو شعب مصر العظيم والقيادة السياسية الحكيمة، التي تعمل بكل جهد، والرئيس السيسي الذي استطاع أن يحقق إنجازات لم تحقق منذ أكثر من ثلاثين عامًا".

وأوضح بخيت – خلال كلمته بالمؤتمر العام الأول لحزب حماة الوطن اليوم السبت- أن السيسي هو القوة الناعمة كالحرير على الشعب، والسيف القاطع على رقاب أعدائه، لذلك فإن الوقوف بجانبه بالوعي والإرادة القوية واجب وطني على كل مصري.​

حمدي بخيت مجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي السيسي

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