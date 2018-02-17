نقيب الصحفيين: السيسي شخصية استثنائية ومن حقه استكمال مشروعاته

كتبت- مروة شوقي:

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن الأحزاب لم تأخذ حقها الكافي خلال الفترة السابقة، وتمر بمرحلة صعبة في مناخ يحتاج لأن ينمو ويزدهر.

وأكد سلامة – خلال كلمته بالمؤتمر العام الأول لحزب حماة الوطن اليوم السبت- أن حشد اليوم يبعث الأمل لأن الديمقراطية لن يكون لها وجود إلا بأحزاب قادرة على فرز الشخصيات.

ولفت سلامة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له شخصية استثنائية، ومن حقه استكمال مشروعاته التي بدأها.

ووجه نقيب الصحفيين كلمته للأحزاب قائلًا: "تقومون بعمل عظيم، وننتظر منكم دور أعظم وأكبر، فلن تكون هناك نهضة حقيقية إلا بوجود أحزاب قوية".​