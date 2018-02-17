هاني ضاحي: قائمة "في حب مصر" تهدف لعودة نقابة المهندسين لدورها الوطني

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هانى ضاحى، وزير النقل الأسبق، والمرشح لانتخابات نقابة المهندسين، إن قائمة في حب مصر، تهدف لعودة نقاية المهندسين الي دورها الوطني.

وأضاف ضاخي خلال الموتمر الجماهيري الذي عقد اليوم في نادي المقاولون العرب: "نهدف إلى تحقيق أهداف المهندس، بجانب عودة النقابة إلى دورها كمستشار أول للدولة، كما نسعى إلى تحقيق خدمات كثيرة للمهندس، تتمثل في السكن والتوظيف والصحة بجانب المعاش، وتنفيذ النقابة الإلكترونية للاستفادة من كل الخدمات التي تقدم للمهندس، وكذلك المشاركة في اتخاذ القرار".

وأوضح أن برنامج القائمة يعتمد على توفير فرص عمل داخل وخارج الوطن، وتنظيم سوق العمل الهندسي.

وقال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، ومرشح لانتخابات نقابة المهندسين شعبة عمارة، إن النقابات الفرعية الموجودة في المحافظات هي أساس العمل النقابي، مناشدا "المهندسين" بالنزول للانتخابات لدعم النقابة، وعودتها إلى ريادتها.

وأكد أنه سيتم التعاون مع الجامعات المصرية بهدف تعديل المناهج، ليتخرج طالب الهندسة على أعلى مستوى.

وأكدت المهندسة زينب عفيفي، عضو القائمة عن شعبة النسيج، أن القائمة تهدف لتقديم خدمات متكاملة للمهندس خاصة في المعاش، وإعانة للمهندسين المجندين طوال قترة التجنيد.

ومن المقرر إجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام يوم 2 مارس المقبل.​