"مستقبل وطن": 27 مؤتمراً بالمحافظات لدعم السيسي والشعب أجمع على تأييده

(أ ش أ):

قال المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب "مستقبل مصر" وعضو مجلس النواب، إنه من المقرر تنظيم 27 مؤتمرا بجميع محافظات الجمهورية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية مقبلة.

وأضاف الشريف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مؤتمر (وطن يستحق يلا شارك) والذي نظمه الحزب بمحافظة البحيرة (قطاع غرب الدلتا) لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة- أن الهدف من هذه المؤتمرات عمل حالة توعية وحراك سياسي، وأن يعلم المواطن ماذا تحقق وما سيتحقق خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه يوجد إجماع من جميع فئات ومستويات المجتمع على حب الوطن وتأييد الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن المؤتمرات تبعث برسائل مهمة الأولى هي أن المشاركة الوطنية واجب وحق أصيل لكل مواطن حتى يدافع عن صوته وحقه وكرامته، مؤكدا أن الرسالة الثانية هي للرئيس السيسي بأنه مهما كانت الصعوبات والتحديات فهناك شباب واع خلفك لديه معرفة بالمجهود الذي تقوم به والتحديات المحيطة سواء داخلية أو خارجية.

بدوره، قال وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء عادل لبيب إن أهم سمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يتميز بها، هي الصراحة والوضوح مع الشعب، لافتا إلى أنه لكي تتقدم الدولة وتصل إلى بر الآمان يجب أن يكون هناك مصداقية وصراحة مع الشعب.

وأكد لبيب أن بعض الأصوات التي تطالب بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة ليس لها قيمة، مشيرا إلى أن المواطنين في محافظات الجمهورية أجمعوا على الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية مقبلة حتى يستكمل باقي الإنجازات التي بدأت في عهده.

من جانبه، قال وكيل مجلس النواب سليمان وهدان إن المشاركة في الانتخابات واجب شرعي ورسمي، وأن الشعب المصري لديه وعي وفكر كبير جدا وقادر على حماية وطنه من خلال صناديق الانتخابات المقبلة.

وطالب وكيل مجلس النواب الشباب بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بقوة حتى نصنع المستقبل، لافتا إلى أنه من المتوقع خلال عامي 2018 و2019 أن يكون هناك عائد استثماري وتنموي كبير جدا على مصر والشباب بصفة خاصة.

حضر المؤتمر وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء عادل لبيب، ووكيل مجلس النواب سليمان وهدان، و25 نائبا ونائبة، وبعض كبار رجال الدولة والشخصيات العامة والفنية والرياضية وأعضاء الأمانة العامة والهيئة البرلمانية للحزب.

كما شهد المؤتمر عرض إنجازات الرئيس والدولة المصرية خلال 4 سنوات، وإنجازات حزب (مستقبل وطن) في محافظة البحيرة، وفقرة غنائية لعدد من نجوم الغناء في مصر ومنهم الفنان محمد شاهين وأحمد ناصر والمواهب الصاعدة الطفلة كارما الشرقاوي وعبدالرحمن مختار.