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مصادر سورية: اختناق مدنيين بعد إطلاق تركيا قذائف غاز سام بعفرين

01:14 ص السبت 17 فبراير 2018
مصادر سورية: اختناق مدنيين بعد إطلاق تركيا قذائف غاز سام بعفرين

ارشيفية

دمشق- (أ ش أ):

أفادت مصادر رسمية سورية بإصابة مدنيين بالاختناق بعد إطلاق القوات التركية قذائف تحوي غازا ساما على قرية في محيط عفرين.

ونقلت "روسيا اليوم" الإخبارية الجمعة، عن مدير مسشفى عفرين جوان محمد قوله إنه تم إسعاف 6 مدنيين مصابين بحالة اختناق نتيجة إطلاق الجيش التركي قذائف سامة على قرية آرندا.

وكان الجيش التركي قد أعلن في 20 يناير بدء العملية العسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في مدينة عفرين شمالي سوريا.

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