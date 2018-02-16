بعد شراء ساويرس لـ" أيفون 8".. متابعون: من أين لك هذا؟

كتبت-مروة شوقي:

تحولت الصفحة الشخصية لرجل الأعمال نجيب ساويرس، على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، إلى ساحة للسمر بين الأخير وعدد من متابعي الصفحة، بعد أن أعلن رجل الأعمال شراءه هاتف أيفون 8 الجديد.

فقد طالب ساويرس، خلال منشور، رواد الصفحة أن يقوموا بتهنئته على هاتفه الجديد: "قولولى مبروك جبت الأيفون 8 +، وجبتله جراب علشان كله قزاز، إن شاء الله يعمر بقى".

ليبادره أحد المتابعين بسؤال عن طريقة دفعه لثمن الهاتف الذي قدر بـ 18 ألف جنيه: "جبته كاش ولا تقسيط يا معلم؟"، ليرد ساويرس مازحاً:" تقسيط طبعا ده غالى جداً".

وعن سبب شراء جراب للهاتف الجديد، والذي لا يليق مع شخصية رجل الأعمال، سأله أحدهم:" عيب يا جوجو حوار الجراب ده، أنت خايف يقع منك يعنى وأنت متشعبط فى الأتوبيس"، ليجيبه ساويرس:" لا القديم أصله وقع ميت مرة لحد ما ادشدش، فالمره دى قلت خللينى حريص فجبت الجراب مع إنى مبحبوش".

وأشار سايروس، إلى أنه يحتفظ برقم هاتفه القديم الذي يعود إلى شركة "أورانج"، خلال حديثه مع متابع آخر الذي وجّه إليه سؤالا عن رقم الهاتف الجديد، ليؤكد ساويرس أنه "012".

وعن مصدر أموال الهاتف الثمين، سأله أحدهم بقوله:" مش خايف يتقلك من أين لك هذا"، ليرد ساويرس بثقة:" علشان كده جبته بالتقسيط، شفت النصاحة بقى".