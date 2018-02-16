مدير معهد صحة الحيوان: نعمل على إعادة تصدير الخيول مرة أخرى

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، إن المعهد لديه دور كبير في الحفاظ على صحة الإنسان والحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض التي تأتي لمصر من الخارج،لافتاً إلي دور المعهد الإرشادي لبعض الدول الإفريقية والعربية.

وأضاف شاهين، في تصريح خاص ، أن قسم صحة الغذاء استطاع عزل المرض الذي انتشر في إسرائيل وهو يدعي فيروس أنفلونزا الطيور H5NA ونجاحنا في العزل خلال 47 ساعة فقط وإعلانا وجود المرض وتمت السيطرة على المرض.

وأشار مدير معهد صحة الحيوان ، أن العديد من الباحثين استطاعوا الحصول على الرخصة الدولية للأمان الحيوي ،مؤكدا أنها لمرة الأولى الذي نستطيع الحصول على رخصة دولية .

وأوضح شاهين ، أن مرض أنفلونزا الطيور مرض متوطن في مصر منذ 2006، ولذلك وزارة الزراعة دائماً تأهب لمنع انتشار المرض مرة أخري.

وعلى جانب أخر ،كشف الدكتور ممتاز شاهين ، أن المعهد حالياً يعمل على عودة تصدير الخيول مرة أخري من خلال ورش عمل وتطبيق عمل "النانو"،موضحاً أن الاتحاد الأوربي وضع 8 شروط لعودة التصدير مرة .

وأكد شاهين ، أننا قمنا بتصدير 3 حصن إلي دول أوربا ، مشيراً إلي أن القوات المسلحة حالياً تنشى محجر بقرب من المطار.

وأضاف مدير معهد صحة الحيوان، أن رفع الحظر على الخيول سيكون قبل نهاية العام الجاري.