مصطفى بكري يكشف تفاصيل القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح

كتب- سيف سالم:

كشف مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، مساء اليوم الأربعاء.

وكتب "بكري" على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كان عبدالمنعم أبو الفتوح قد وصل في الثامنة من مساء أمس الثلاثاء إلى مطار القاهرة، وتم عرض جواز سفره على الأمن الوطني باعتباره من المدرجين على قوائم الترقب وتم صرفه إلى خارج المطار".

وأضاف بكري: "جهاز الأمن الوطني قدم اليوم الأربعاء مذكرة موثقة بالتحريات والفيديوهات إلى النيابة العامة، التي أصدرت أمرًا بالقبض عليه".

وأوضح: "بالفعل تحركت الأجهزة الأمنية إلى منزله بالتجمع الخامس، لتلقي القبض عليه وتفتش منزله، حيث عثرت على العديد من الدلائل التي تثبت إدانته وعلاقته ببعض الخارجين على القانون والمتآمرين على أمن البلاد".

وتابع: "يواجه أبوالفتوح اتهامات بعلاقته بتنظيمات إرهابية وتهديد أمن واستقرار البلاد".

وأعلن حذيفة نجل عبد المنعم أبوالفتوح، في صفحته على "فيسبوك"، مساء الأربعاء، القبض على والده رئيس حزب مصر القوية، وأعضاء المكتب السياسي للحزب: أحمد عبدالجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبدالرحمن هريدي، أحمد إمام، تامر الجيلاني.

كان مصدر أمني أكد أن قوات الأمن ألقت القبض على عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، من منزله فور عودته من لندن لاتصاله بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، و5 آخرين من أعضاء المكتب السياسي للحزب، مشيرًا إلى أنهم يخضعون للفحص والتحقيق حاليًا بمعرفة الأمن الوطني.