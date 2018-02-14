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جامعة عين شمس تحصل على شهادة "الأيزو" للعام الثالث على التوالي

11:39 م الأربعاء 14 فبراير 2018
جامعة عين شمس تحصل على شهادة "الأيزو" للعام الثالث على التوالي

جامعة عين شمس

كتب- محمد قاسم:

حصلت جامعة عين شمس للعام الثالث على التوالي على شهادة (الأيزو 2008 - 9001)، وذلك بعد تقييم وفد شركة "انترتك" برئاسة المهندس فوزي راشد، من مراجعة وفحص كل إدارات الجامعة وتطبيق معايير الجودة المطلوبة.

وذكر بيان صادر اليوم الأربعاء عن جامعة عين شمس، إن وفد الشركة أشاد بحسن أداء جميع القطاعات، لافتا إلى أن اهتمام الإدارة العليا بقيادات الجامعة الحالية ينعكس على أداء الإدارات والعرض للمهام الذي يتم بطريقة حرفية إلى جانب الاهتمام والنظام في جميع الإدارات.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس الجامعة، أن أهداف الإدارات لا بد أن تكون بارزة ومعلومة لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة وقابلة للتعديل بحيث تتغير على حسب طبيعة المكان والزمان، مؤكدا ضرورة أن تحتوي على 5 عناصر مهمة وضرورية بمعنى أنها تكون أهدافا واقعية، واضحة، مبتكرة، وقياسية، وقابلة للتحقق.

وأضاف رئيس الجامعة أن من أهم معايير الجودة الإدارية هو أن يشعر كل شخص متعامل مع الجامعة سواء من الداخل أو الخارج بحالة من الرضا، وأن كافة قطاعات الجامعة الداخلية ملتزمة بحسن سير الإدارات وتعاونها مع بعضها البعض بحيث يتم استطلاع الرأي بطريقة حرْفية ويتم التقييم من خلاله بطريقة صحيحة.

جامعة عين شمس شهادة الأيزو عبد الوهاب عزت

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