​محلب ومدبولي يصلان القاهرة بعد المشاركة بمؤتمر "إعمار العراق"

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قادمين من الكويت بعد زيارة استغرقت 3 أيام، شاركوا خلالها في فعاليات مؤتمر دول إعمار العراق.

قالت مصادر أمنية بالمطار إن محلب وصل على رأس الوفد على الطائرة المصرية القادمة من الكويت، وأنهيت إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار.