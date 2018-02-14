أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الحب العملية الشاملة 2018 هشام جنينة انتخابات الرئاسة محمد صلاح

​محلب ومدبولي يصلان القاهرة بعد المشاركة بمؤتمر "إعمار العراق"

11:07 م الأربعاء 14 فبراير 2018
​محلب ومدبولي يصلان القاهرة بعد المشاركة بمؤتمر "إعمار العراق"

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، يرافقه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، قادمين من الكويت بعد زيارة استغرقت 3 أيام، شاركوا خلالها في فعاليات مؤتمر دول إعمار العراق.

قالت مصادر أمنية بالمطار إن محلب وصل على رأس الوفد على الطائرة المصرية القادمة من الكويت، وأنهيت إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بالمطار.

 

مطار القاهرة الدولي إبراهيم محلب مصطفى مدبولى محمد شاكر الكويت

الخبر التالى:

مصطفى بكري يكشف تفاصيل القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان