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التعليم: إطلاق مسابقتي "التربية الخاصة ومسرحة المناهج" على مستوى الجمهورية

11:31 م الثلاثاء 13 فبراير 2018
التعليم: إطلاق مسابقتي "التربية الخاصة ومسرحة المناهج" على مستوى الجمهورية

الدكتور طارق شوقي

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية (إدارة التربية المسرحية) نفذت مسابقتي "التربية الخاصة، ومسرحة المناهج" على مستوى الجمهورية.

بدوره، أكد عاطف العجمي مدير إدارة التربية المسرحية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المسابقتين يتم التحكيم فيهما على مستوى الجمهورية، فعلى مستوى المديريات فى مسابقة التربية الخاصة تألقت مسرحية "سر الحياة"، ومسرحية "الكواكب التاسعة"، و"حلاق القرية" في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أما بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر فتصدرت مسرحية "السراب"، و"باقة ورد المقدمة"، زفى محافظة دمياط تنافست مسرحتى "صفقة رابحة"، و"يوم لا ينسى".

وأشار العجمى إلى التنافس المميز بين الفرق المشاركة فى مسابقة مسرحة المناهج، موضحًا استمرار التحكيم فى المسابقتين للوصول إلى الفائزين على مستوى الجمهورية.​

وزارة التربية والتعليم أحمد خيري شمال سيناء مسرحة المناهج التربية الخاصة

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