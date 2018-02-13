أحمد الطيب: الأزهر يسعى لتحقيق نهضة علمية في أفريقيا

كتب – محمود مصطفى:

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن الأزهر على استعداد لتقديم الدعم للجامعة الإسلامية والمؤسسات التعليمية في أوغندا بما يحقق رسالتها لخدمة كل أبناء المجتمع الأوغندي سواء من المسلمين أو غير المسلمين.

وأضاف خلال استقباله، رئيس الجامعة الإسلامية بأوغندا، أحمد كاويسأ، اليوم الثلاثاء بالمشيخة، أن أفريقيا تمتلك موارد وثروات هائلة، ولكنها بحاجة إلى تحقيق نهضة علمية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي بما يحقق الاستغلال الأمثل لهذه الثروات للنهوض بالقارة والتغلب على التحديات التي تواجهها، وهو أحد أهم أهداف الأزهر .

من جهته قدم رئيس الجامعة الإسلامية الشكر للإمام الأكبر على الجهود الكبيرة التي يبذلها الأزهر الشريف لخدمة المسلمين في أوغندا.

وقال، إن دعم الأزهر للجامعة الإسلامية في أوغندا ينهض بالمستوى التعليمي للجامعة في مختلف المجالات العلمية والشرعية، بما يمتلكه الأزهر من خبرة كبيرة في مختلف المجالات العلمية كونه أعرق المؤسسات التعليمية في العالم.​