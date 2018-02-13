أحدهم مدير المعهد.. "الإلكترونيات" ينسب اختراعًا فائزًا بجائزة دولية لـ3 أشخاص بالخطأ

كتبت-داليا شبل:

نسب معهد بحوث الإلكترونيات اختراعًا في مجال التأمين والسرية لـ3 أشخاص، هم الدكتورة هالة الصادق والدكتور هيثم عبد الله والدكتور هشام الديب، والدكتور تامر جبر، وهو بعنوان "نظام لاسلكي لإدخال الإحداثيات الثلاثية في الفراغ باستخدام هوائيات الدوائر الشريطية "مؤشر هولوجرافي الموجات الدقيقة ثلاثي الأبعاد"، فاز بجائزة ضمن اثنتين حصلت عليهما مصر في المعرض الدولي للاختراعات.

وتبين من قاعدة بيانات براءات الاختراع المصرية، التابعة لأكاديمية البحث العلمي، أن هذا الاختراع مسجل تحت رقم: 24614، باسم الدكتورة هالة عبد المنعم الصادق فقط، وملك لمعهد بحوث الإلكترونيات، ولكن المعهد نسبه لـ3 آخرين، بجانب مخترعته الوحيدة، أحدهما مدير المعهد الدكتور هشام الديب.

وعلق الدكتور هشام الديب، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، عن عدم وجود الأسماء المعلنة في بيان "البحوث الإلكترونية" ضمن أسماء المخترعين والمعلنة على قاعدة بيانات براءات الاختراع، قائلا: "الاختراع الذي حصل على الميدالية الفضية في المؤتمر الدولي للاختراع بالفعل يرجع إلى مخترعته، الدكتورة هالة الصادق فقط، والمركز تقدم بطلبات أخرى للحصول على براءة اختراع في هذا المجال، بالأسماء التي وردت خطئًا في البيان، لكنها لم تحصل على موافقة التسجيل حتى الآن".

وأوضحت قاعدة براءات الاختراع، أن هذا الاختراع يتعلق بنظام لاسلكي لإدخال الاحداثيات الثلاثية في الفراغ باستخدام هوائيات الدوائر الشريطية "مؤشر هولوجرافي الموجات الدقيقة ثلاثي الأبعاد".

وطبقًا لقاعدة البيانات، هذا الاختراع في إطار استخدام تحديد الإحداثيات الثلاثية في الفراغ وإدخالها ثم تخزينها في ذاكرة الكمبيوتر، ويتمكن مؤشر الهولوجرافي الجديد من الوصول الي دقة عالية في تحديد الإحداثيات تصل إلى 1 مليمتر باستخدام ترددات 5.2 جيجا هرتز "تردد شبكات الاتصالات اللاسلكية الداخلية القياسية العالمية"، وكذلك دقة تمييز "تحليل" لأكثر من نقطة في نفس الوقت تصل إلى مسافة الطول الموجي في الفراغ بين النقاط المتجاورة.

ويستخدم النظام مصفوفة هوائيات على شكل ثقب له شكل حرف U لتعمل كوسيط لتسجيل الصورة والتي تسمح لمؤشر مؤشر هولوجرافي الموجات الدقيقة ثلاثي الأبعاد باستخدام حيز استرجاع للصورة يعادل أو يكون أكبر من حجم وسيط التسجيل.

يذكر أن الهولوجرام، عبارة عن تصوير ثلاثي الأبعاد، يسجل الضوء في جسم ليعطي شكل هذا الجسم، ليطفو كمجسم ثلاثي الأبعاد وتتم هذه العملية باستخدام أشعة الليزر، وتستعمل تلك التقنية في الأغراض الأمنية مثلاً، كبطاقات الائتمان وفي المجالات الفنية كالسينما.

وأوضحت قاعدة بيانات براءات الاختراع المصرية، أن إيداع الطلب تحت رقم (EG/P/2003/111) في فئة "براءة وطني"، في تاريخ 29 يناير 2003، ومسجل بالبراءة في تاريخ 28 فبراير 2010.