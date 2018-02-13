بالصور.. فوز طلاب جامعة هليوبوليس بالمركز الثالث في مسابقة رواد تطبيق العلم

كتب- محمد قاسم:

فاز طلاب جامعة هيلوبوليس، بالمركز الثالث في مسابقة المناظرة العلمية لرواد تطبيق العلم بمصر في مجال البيوتكنولوجى، وحصولهم على كأس المركز الثالث، بالإضافة إلى ميداليات وشهادات تقدير المسابقة.

وأكد الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، على أهمية الأنشطة الطلابية، في بناء وتنمية شخصية شباب جامعة هليوبوليس، موضحًا أن الجامعة تضع تنوع الأنشطة الطلابية في مقدمة أولوياتها وخاصة الانشطة البحثية والعلمية.

وأضاف يسرى بأن المسابقة تعد أقوى مسابقة من نوعها مخصصة لطلبة البيوتكنولوجى، وتقام سنويا علي مستوى جامعات مصر، وشارك فى فاعليات تلك المسابقة لهذا العام 8 جامعات وهى ( جامعة الازهر، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة زويل ، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة حلوان، جامعة المنصورة)، والتى اقيمت فاعلياتها بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وأشارت الدكتورة ماجدة إسماعيل، عميد كلية الصيدلة، الى أن تميز طلاب جامعة هليوبوليس بتلك االمسابقة، يعكس اهتمام الجامعة بالنشاط الطلابى، من خلال التنافس والتسابق مع الجامعات الأخرى، مما يزيد الطلاب المشاركين خبرة وعلم، وهذا ما تسعى إليه الجامعة لرفع قدرات أبنائها الطلاب.

وأضافت الدكتورة ماجدة، أن المسابقة مكونة من 3 أنواع من المسابقات وهى المناظرات العلمية ومهـارات العـرض والمشاريــع العلمية.

ومثّل فريق طلاب جامعة هليوبوليس الطلاب ياسمين كامل، ولاء عطاالله، عبدالله محمد، عبدالله احمد، احمد طارق، يسرى محمد، احمد سلامة.

وأشار المهندس محمد جمال، أمين عام الجامعة، إلى الدور التنموى الذي تقوم به جامعة هليوبوليس، من خلال الاهتمام بأنشطة الطلاب البحثية، وتحفيزهم وتشجبعهم على الاشتراك في المسابقات العلمية، وتحقيق مراكز متقدمة في تلك المسابقات.