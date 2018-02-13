الوفد: نؤيد القوات المسلحة واتخاذ جميع الإجراءات ضد هشام جنينة

كتبت- هند الشامي:

أعلن النائب محمد خليفة، نائب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، تأييده لبيان القوات المسلحة، الذي صدر منذ قليل، بخصوص استخدام القانون حيال ما صرح به هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.

وقال خليفة، في تصريح لـ "مصراوي"، الثلاثاء، إن الدولة لا بد أن تتحرك بجميع مؤسساتها وتستدعي "جنينة" وتجبره على تسليم المستندات وفحصها مع الإدلاء بأقواله واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده حال كذب هذه المستندات".

وأضاف "خليفة"، إن ما يفعله جنينة يهدف إلى التشكيك في الدولة، مضيفا: "نحن نقف في صف الدولة وفي صف الرئيس السيسي"، موجهًا رسالة إلى جنينة، قائلًا: "عيب أنت راجل مصري وكنت بمنصب ذات يوم بالتالي عليك احترام الدولة ومؤسساتها، وأنصحك أن تبتعد عن سياسة التشكيك في الدولة".

وكانت قد أكدت القوات المسلحة أنها ستستخدم جميع الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين.