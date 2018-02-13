إقالة مفاجئة لعميدة كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان

كتب- محمد قاسم:

أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، لمصراوي، إقالة عميد كلية الفنون الجميلة بالجامعة، الدكتورة صفية القباني من منصبها.

ولم يفصح "نجم" عن أسباب تلك الإقالة المفاجئة، فيما قال إن القرار جاء استنادًا لقرار مجلس التأديب بالجامعة بضرورة إقالتها من منصبها.

وأضاف نجم أن من حق العميدة المقالة اللجوء لمحكمة القضاء الإداري للطعن على قرار الجامعة إذا رأت في قرار مجلس التأديب ظلما وقع عليها.

وفي أبريل 2015، صدر قرار جمهوري بتعيين الدكتورة صفية القباني عميدًا لكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان لتصبح أول سيدة تشغل ذلك المنصب منذ إنشائها عام 1908.

وشغلت "القباني" منذ عام 2009 ولمدة فترتين متتاليتين كوكيل لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وفى أكتوبر 2014 أضيف إلى عملها منصب القائم بأعمال العمادة.