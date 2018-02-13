وزير النقل يكشف لمصراوي سبب تعطل الخط الأول لمترو الأنفاق

كتب- أحمد نجيب:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه اتصل هاتفيًا بالمهندس خالد صبره، العضو المنتدب بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وأوضح له أن سبب تعطل حركة المترو بالخط الأول هو سقوط الأمطار بغزارة بمنطقة حلوان والمعادى.

وأضاف وزير النقل لمصراوي، أن سقوط الأمطار أدى لحدوث "شورت كهربائي" بأعمدة الشبكة الكهربائية بمحطة مترو ثكنات المعادي، ومحطة المعادى اتجاه حلوان، وانقطاع بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة حدائق حلوان، موضحًا أن فرق الطوارئ انتقلت على الفور بالمحطات المتعطلة، وتم تشغيل الخدمة من محطة المرج حتى محطة طرة البلد فى الاتجاهين، ومن محطة طرة البلد حتى محطة حلوان في اتجاه واحد مفرد طالع - نازل.

وأشار عرفات إلى أن فرق الصيانة تمكنت من إصلاح العطل، وعادت الحركة إلى طبيعتها.

وأوضح وزير النقل أن رئيس شركة المترو، والعضو المنتدب، توجها على الفور إلى غرفة التحكم المركزي للمترو، لمتابعة الأوضاع على أرض الواقع، وإبلاغه بأية مستجدات قد تطرأ، لافتًا إلى أنه طالبهم بإعداد تقرير مُفصل عن الواقعة، وشرح الأسباب التى أدت إلى هذا العطل المفاجئ.

وكان أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قال مساء الاثنين، إن عطلاً جزئيًا وقع بحركة القطارات بالخط الأول (حلوان - المرج الجديدة) بسبب الأمطار.

وأضاف عبدالهادي -في بيان له- أن الحركة تسير من محطة المرج حتى محطة دار السلام في الاتجاهين بينما يجري تشغيل القطارات من محطة دار السلام حتى محطة حلوان بشكل مفرد بسبب حدوث شرز بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة طرة بسبب سقوط الأمطار.

وأكد أن فرق الطوارئ انتقلت لموقع العطل لإصلاحه؛ لتعود الحركة لطبيعتها في أقرب وقت.