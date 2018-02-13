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وزير النقل لمصراوي: عودة حركة قطارات الخط الأول للمترو إلى طبيعتها

12:28 ص الثلاثاء 13 فبراير 2018
وزير النقل لمصراوي: عودة حركة قطارات الخط الأول للمترو إلى طبيعتها

ارشيفية

كتب- أحمد نجيب:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن حركة قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق عادت إلى طبيعتها بعد تمكن فرق الصيانة من إصلاح العطل الذي حدث نتيجة ماس كهربائي.

وأضاف وزير النقل لمصراوي، أن سقوط الأمطار أدى لحدوث "شورت كهربائي" بأعمدة الشبكة الكهربائية بمحطة مترو ثكنات المعادي، ومحطة المعادى اتجاه حلوان، وانقطاع بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة حدائق حلوان.

وكان أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قال مساء الاثنين، إن عطلاً جزئيًا وقع بحركة القطارات بالخط الأول (حلوان - المرج الجديدة) بسبب الأمطار.

وأضاف عبدالهادي - في بيان له - أن الحركة تسير من محطة المرج حتى محطة دار السلام في الاتجاهين بينما يجري تشغيل القطارات من محطة دار السلام حتى محطة حلوان بشكل مفرد بسبب حدوث شرز بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة طره بسبب سقوط الأمطار.

وأكد أن فرق الطوارئ انتقلت لموقع العطل لإصلاحه؛ لتعود الحركة لطبيعتها في أقرب وقت.

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