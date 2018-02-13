"التجمع": تصريحات هشام جنينة "نوايا سيئة" وبيان الجيش "قوي"

كتب- إسلام ضيف:

وصف نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع بيان القوات المسلحة الذي رد على المستشار هشام جنينة، بـ"القوي"، وأن تصريح "جنينة"، الذي زعم فيه امتلاك الفريق مستدعى سامي عنان أوراقا تدين بعض القيادات التي تحكم مصر، هو غير موفق، وتوقيته يدل على نوايا سيئة.

وأضاف زكي، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن تصريحات "جنينة" ستدين "عنان" أولًا لأنه كان جزءًا من النظام، وليس من قوى المعارضة، متسائلًا: "لماذا يقول جنينة مثل هذه التصريحات في وقت تحارب فيه القوات المسلحة الإرهاب في مصر".

وتابع: "كلام هشام جنينة غير منطقي، وهي بالتأكيد عملية مُفتعلة منه ومن سامي عنان".

وكان المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، قد أصدر بيانا للرد على ادعاءات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بشأن ما قاله لأحد المواقع الإخبارية حول وجود وثائق لدى الفريق مستدعى سامى عنان تمس القوات المسلحة في فترة ما بعد ثورة يناير 2011.

وقال العقيد تامر الرفاعي، في بيان له: "في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول احتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى احتواءها على ما يدين الدولة وقياداتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لاجتثاث جذور الإرهاب".

وأضاف المتحدث العسكري: "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم جميع الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين".