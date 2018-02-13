10 صور ترصد توقف حركة مترو الأنفاق بالخط الأول

(مصراوي):

تصوير- محمود بكار:

رصدت عدسة مصراوي توقف حركة مترو الأنفاق بالخط الأول، جراء عطل مفاجئ بسبب ماس كهربائي نتيجة سقوط الأمطار.

وتعرضت محافظتا القاهرة والجيزة، مساء الاثنين، لسقوط أمطار، بعد موجة حارة انتابتها لنحو أسبوع تقريبًا.

​وكان أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم المترو، قال إن الحركة تسير من محطة المرج حتى محطة دار السلام في الاتجاهين، بينما يجري تشغيل القطارات من محطة دار السلام حتى محطة حلوان بشكل مفرد؛ بسبب حدوث شرز بالشبكة الكهربائية الهوائية بمحطة طرة بسبب سقوط الأمطار.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وسقوط للأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق.

ورصدت عدسة "مصراوي" سقوط الأمطار على عدد من شوارع وسط القاهرة.