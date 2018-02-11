وزير الطيران يعزي نظيره الروسي في حادثة تحطم الطائرة المنكوبة

كتب - طه عبيد:

أرسل شريف فتحي وزير الطيران المدني، مساء اليوم الأحد، رسالة عزاء لوزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف، أعرب خلالها عن خالص مواساته في ضحايا الطائرة الروسية المدنية التابعة للخطوط الجوية "ساراتوف" والتي تحطمت صباح اليوم.

وأعربت مصر -على لسان وزارة الخارجية اليوم الأحد- عن خالص التعازي في ضحايا سقوط طائرة الركاب التابعة لشركة طيران "ساراتوف" الروسية فوق ضواحي موسكو، والتي كانت تحمل على متنها 71 شخصا.

وكانت الطائرة من طراز "ان-148"، تابعة لشركة "خطوط ساراتوف الجوية"، قد تحطمت في منطقة مدينة رامينسكويي في ضواحي موسكو.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر بأجهزة الطوارئ القول إنه تم العثور على أجزاء من حطام الطائرة ، موضحا "أنه لا يوجد ناجون في هذا الحادث".

وكانت أجهزة الطوارئ الروسية قد قالت في وقت سابق إن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار "دوموديدوفو" في ضواحي موسكو، حيث كانت متوجهة إلى مدينة أورسك.​