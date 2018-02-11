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الصحة: إحالة مدير منطقة مصر القديمة للتحقيق بعد الاعتداء على طبيبة أسنان وممرضة

11:35 م الأحد 11 فبراير 2018
الصحة: إحالة مدير منطقة مصر القديمة للتحقيق بعد الاعتداء على طبيبة أسنان وممرضة

وزارة الصحة

كتب- أحمد جمعة:

أحال الدكتور حسام الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، الدكتور أحمد فرج مدير منطقة مصر القديمة، والدكتورة هدى طنطاوي مدير المركز الطبي بعين الصيرة، إلى التحقيق على خلفية التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة في واقعة الاعتداء على طبيبة أسنان وممرضة وعاملة نظافة بمركز عين الصيرة الطبي، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "الخطيب"، في بيان صادر من وزارة الصحة، أنه سيتم التحقيق في هذه الواقعة، وإذا ثبت التقصير سيتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لتتولى التحقيق.

وأكدت الوزارة الصحة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الأطباء والممرضين والإداريين، وأنه لا تهاون في التعامل مع من يعتدي على أعضاء المهن الطبية أثناء تأدية عملهم.

حسام الخطيب وزارة الصحة المهن الطبية أحمد فرج الاعتداء على طبيبة

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