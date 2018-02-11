"إضافة فرد تعسفي".. خدمة التموين الجديدة لإعادة المحذوفين عشوائيًا

كتبت- عايدة رضوان:

صرح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، بأنه من المقرر إتاحة خدمة جديدة لبطاقات التموين الذكية هي "إضافة فرد تعسفي" للعمل على عودة الأفراد المحذوفين بشكلٍ عشوائي من منظومة الدعم.

وأضاف مدكور، في تصريح لمصراوي، الأحد، أن المواطنين ممن تعرضوا لحذف أحد الأفراد المقيدين ببطاقة الدعم أو أكثر يمكنهم التوجه إلى أحد مكاتب التموين للاستعلام عن سبب حذف الفرد، وفي حال التأكد من عشوائية الحذف، يتقدم المواطن بطلب "إضافة فرد تعسفي" لعودة الشخص المحذوف.

وأشار مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، إلى أنه يمكن-أيضًا- الاستعلام عن بيانات البطاقات من خلال الرقم 19959، الذي أطلقته الوزارة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الرقم 19959 يقتصر على خدمة الاستعلام، وأي إجراء آخر يتم عن طريق أحد مكاتب التموين.

ولفت مستشار وزير التموين إلى أنه في حالة حذف أي فرد من بطاقات التموين بشكلٍ عشوائي، يجب على المواطنين الاتصال على الرقم -سالف الذكر- للاستعلام عن سبب الحذف، وفي حال التأكد من عشوائية الحذف، يتوجه المواطن إلى أقرب مكتب تمويني ويتقدم بطلب مجاني لإعادة الفرد المحذوف يتضمن بيانات الفرد.

وأضاف مستشار وزير التموين أن الرقم 19959 تابع لوزارة الإنتاج الحربي، المسؤول الأوحد عن بيانات الأفراد المقيدين بمنظومة الدعم السلعي، لافتًا إلى أن تكلفة الاتصال بالرقم 19959 بسعر المكالمة العادية.​