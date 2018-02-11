"العربية للتصنيع والزراعة" يبحثان مشروع الـ100 ألف فدان "صوب"

القاهرة- مصراوي:

قال الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، إن ثقته كبيرة في قدرات شباب مصر على استيعاب التكنولوجيا الحديثة في مجال الصُوب الزراعية.

وأضاف عبدالعزيز في بيان، اليوم الأحد، أن الهيئة تسعى مع وزارة الزراعة لاستعادة دور مصر التاريخي في سد الاحتياجات الزراعية، موضحًا أهمية التوجه نحو استخدام الصُوب من أجل توفير المياه والمساحات الزراعية ومقاومة ظاهرة التصحر فضلا عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية طوال العام .

وأوضح عبدالعزيز استعداد الهيئة للتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بصورة تكاملية في مجال الزراعات المحمية لتنفيذ المشروع القومى لزراعة 100 ألف فدان.

وشدد سيفالدين على حرص الهيئة العربية للتصنيع على زيادة عمق التصنيع المحلي من خلال التكامل والتعاون لتشغيل الكيانات الاقتصادية الوطنية بما يخدم الاقتصاد الوطني؛ من أجل مستقبل مشرق لهذا الوطن، ومصر لن تتقدم إلا بعقول وأيدي وأموال أبنائها.

وأشاد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بدور الهيئة العربية للتصنيع وتعاونها منذ عام 2014 في مجال الصُوب الزراعية وتنمية مهارات شبابنا من المُتدربين وإتاحة الفرصة للتدريب وفقا لأحدث الخبرات العالمية الهولندية والإسبانية.