حمدي بخيت: عملية سيناء 2018 تعطي تطمينات للسياحة والاستثمار

كتب – سيف سالم:

أشار اللواء حمدي بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلى "سمات غير مسبوقة" تميز العملية "سيناء 2018" من حيث: الشمول حيث استخدام للمسطحات البرية والمائية ومعاونة القوات الجوية، التنسيق الذي غلب على أداء عدد كبير من أجهزة الدولة التي تعاونت في العملية، الاتساع من حيث الامتدادات المترامية في شمال ووسط سيناء ومناطق بالدلتا وبؤر أخرى، وحجم القوات وأبعاد العملية –بحسب النائب-.

بخيت أشار في تصريحات "لمصراوي" إلى أن هناك دلائل تحيط بالهدف الأساسي من العملية وهو دحر الإرهاب والقضاء عليه، وتلك الدلائل متعلقة بالتزامات قال النائب إن الدولة مقبلة عليها وتريد لها النجاح والتمام على أكمل وجه، بالإضافة لعدة رسائل إلى الخارج بأن مصر دولة ذات كيان قوي، بها قرارات سياسية وعسكرية تحمي أركان الدولة من الأخطار، والأهم من ذلك أن مؤسساتها منسجمة وتعمل على قلب رجل واحد.

واختتم النائب: أتوقع أن تسفر العملية عن وقف لنزيف الدماء، وأن الدولة تقول بشكل واضح للإرهاب "كفاك ولن نسمح بمزيد من نشاطك"، وأن تطمينات من خلال العملية إلى السياحة والاستثمار، بأن إرادة حقيقية للقضاء على أكثر ما يهدد الاقتصاد والسياحة.

يشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الجيش أعلن الجمعة أن الجيش يستعد لعملية شاملة ضد الإرهاب في شمال وشرق سيناء. وقال في كلمة مباشرة إنه تنفيذاً لأوامر القيادة العليا في الجيش، أطلقت عملية عسكرية شاملة ضد الإرهاب "سيناء 2018".

وأعلن الجيش أنه بدأ الجمعة تنفيذ "خطة مجابهة شاملة للعناصر الإرهابية والإجرامية" في شمال ووسط سيناء ومناطق بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، وقال المتحدث العسكري في بيان: إن العملية تأتي "في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع كافة مؤسسات الدولة".

كما ناشد المصريين للتعاون مع الجيش قائلا: "تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالشعب المصري بكافة أنحاء الجمهورية بالتعاون الوثيق مع قوات إنفاذ القانون لمجابهة الإرهاب واقتلاع جذوره والإبلاغ الفوري عن أي عناصر تهدد أمن واستقرار الوطن".