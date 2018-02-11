"الصحة" تطلق حملة قومية للتطعيم ضد "شلل الأطفال" بجميع المحافظات

كتب- أحمد جمعة:

يُطلق وزير الصحة الدكتور أحمد عماد راضي، اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجميع المحافظات ولمدة 4 أيام (تنتهي في 14 فبراير الجاري).

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن "الحملة تهدف إلى تطعيم نحو ١٦.٥ مليون طفل تقريبا من عمر يوم وحتى 5 سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بجميع محافظات الجمهورية".

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بهذه الحملات بهدف رفع الحالة المناعية للأطفال دون الخامسة واستمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وذلك طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والإجراءات الوقائية المتبعة لمنع حدوث حالات "شلل رخو حاد".

وأشار إلى أن التطعيم يتم من منزل إلى منزل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالريف أما المدن فيتم التطعيم بها بفرق متحركة بالشوارع مع وجود فرق ثابتة في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الريفية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك من الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساء، كما يتم وضع فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة لضمان الوصول إلى الأطفال المستهدفين بالتطعيم.