سولاف درويش: العملية العسكرية الشاملة ضربة قاسمة للإرهاب

كتب- محمد نصار:

قالت النائبة سولاف درويش، إن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب، وإن هذه الحرب غير مرتبطة بهذا اليوم فقط، ولا بهذه الفترة، وإنما هي قائمة منذ سنوات.

وأعلنت درويش، في بيان، اليوم السبت، تأييدها الكامل لبدء تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية والإجرامية في شمال ووسط سيناء، والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بالتعاون مع قوات الشرطة، في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية.

وتابعت: نحن مستهدفون من جهات مختلفة كلها تسعى إلى أن تذهب ببلادنا نحو الخراب والصراع والتفكك، والجهود التي تبذلها القوات المسلحة والشرطة على كل حدودنا هي من الوسائل الأساسية لحمايتنا من جماعات الإرهاب التي أصبحت خطرًا حقيقيًا علينا.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن العملية العسكرية "سيناء 2018" ستكون قاسمة للعناصر الإرهابية وستكون لها الكلمة الفصل في المواجهة الأمنية في سيناء، وأن الحشد الكبير لهذه العملية من قوات وعتاد سيؤتي ثماره وسيتم الإعلان عن نتائجها خلال أيام بعد سحق الإرهابيين والمجرمين.​