"المحافظين" يطالب وسائل الإعلام العالمية الالتزام ببيانات المتحدث العسكري

كتب- محمد نصار:

طالب المهندس علي قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، وسائل الإعلام العالمية بتحري الدقة في نشر كل ما يتعلق بالعملية العسكرية الشاملة لاقتلاع الإرهاب من جذوره "سيناء 2018" حيث يخوض أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة أشرس المعارك ضد قوى الشر والظلام والهدم والتطرف والإرهاب على كل الجبهات.

وناشد قرطام، في بيان، اليوم السبت، القنوات الأجنبية ووسائل الإعلام باعتماد الأخبار من المصدر الرئيسي لها وهو المتحدث الرسمي للقوات المسلحة من خلال البيانات العسكرية الرسمية.

وقال نائب رئيس حزب المحافظين، إن الشعب المصري لن يتسامح مع أي جهة إعلامية تنشر أخبارا غير صحيحة وغير مستاقة من مصادرها الأصلية.

كما ناشد جموع الشعب المصري الوقوف بكل ما يملك من عزيمة وصبر وقوة خلف القيادة السياسية والعسكرية والشرطية، وأن يبتعد عن الشائعات المغرضة والمجهولة المصدر ليثبت للجميع أن معارك الجيل الرابع لن تجدي مع هذا الشعب العظيم عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن واستقراره.

وتابع: ليعطي هذا الشعب المثل كعيون يقظة تعمل على حماية أبناءنا جنودا وضباط من الجيش والشرطة ظهيرا قويا داعما كما كان دائما عند الشدائد والصعاب صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد.​