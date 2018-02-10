النائب خالد أبوزهاد: العملية العسكرية 2018 نصر من الله وفتح قريب

كتب – محمود رمزي:

أشاد النائب خالد أبوزهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، بجهود القوات المسلحة والشرطة في العمليات العسكرية الشاملة 2018 فى القضاء على البؤر الاجرامية واقتلاع جذور الإرهاب.

وقال أبوزهاد، فى بيان أصدره، اليوم السبت، إن العملية العسكرية 2018 ستكون نصرًا من الله وفتحًا قريبًا، وأن الشعب المصري كله يتابع بكل فخر واعتزاز جهود القوات المسلحة في القضاء على الجماعات المتطرفة التي عاثت في الارض فسادًا، مؤكدًا أن مصير تلك الجماعات محتوم بالقتل والسجن في الدنيا والعذاب والنار في الآخرة.

وشدد نائب جهينة، على أن العملية العسكرية "سيناء 2018"، ستكون نهاية الجماعات الإرهابية في مصر وستعطي رسالة لكل من تسول له نفسه سواء أكانوا جماعات أم دولًا التي تحاول اللعب بأمن مصر بأن نهايتها محتومة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي سينفذ وعده بالقضاء على إرهاب في سيناء في 3 أشهر.

وطالب أبوزهاد، بضرورة أن تتضافر جهود كل مؤسسات الدولة والشعب مع القوات المسلحة والشرطة من أجل القضاء نهائياً على الإرهاب، وأخذ ثأر شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة، ونتخلص بشكل نهائي من كل الجماعات الإرهابية.

وأضاف "أبوزهاد" أن كل مخططات الدول الأجنبية وكل الأموال التي تنفقها لدعم الإرهاب ولزعزعة استقرار مصر ستكون بلاء عليها بعد هذه العملية العسكرية، وستجد أن أموالها قد ذهبت هباء.​