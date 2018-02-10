وزبر الآثار يعفي أصحاب العشش بعيون موسى من دفع أموال الإيجار

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- علاء القصاص:

وجه الآثار الدكتور خالد العناني، القائمين على منطقة عيون موسى بسيناء التابعة لمحافظة السويس، بإعفاء أصحاب المحلات "عشش" الحرف اليدوية المتواجدين بالمنطقة وعدم الحصول على أموال منهم مقابل استئجارهم للمكان تسهيلا لهم على اكتساب أموال تساعدهم على اكتساب الرزق والمعيشة.

جاء ذلك خلال تفقده بصحبة وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، واللواء أحمد حامد محافظ السويس صباح اليوم السبت، منطقة عيون موسى بسيناء والتى تتبع محافظة السويس، وذلك للوقوف على أعمال مشروع تطوير المنطقة والذي بدأته وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة السياحة نهاية عام 2015، حيث قامت وزارة السياحة بتمويل المشروع بميزانية قدرها 8 ملايين جنية مصري.

وأوضح وزير الآثار أن إعفائهم من دفع أموال مقابل استئجارهم للمكان خير دليل على وقوف الوزارة مع كافة العاملين بها والسعي إلى تحقيق مطالبهم وتشجيع الجميع على العمل في الحركة السياحية والأثرية للدفع بالحركة السياحية إلى الأما