وزيرة السياحة: تواجد سفراء أجانب في عيون موسى رسالة سلام للعالم

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير- علاء القصاص:

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن منطقة عيون موسى من أهم المقاصد السياحة الاستشفائية والدينية الهامة في مصر، مشددة على أهمية التعاون مع وزارة الآثار، كون السياحة الثقافية والأثرية عنصرين مهمين من عناصر جذب للسائحين حول العالم نظرا لما تملكه مصر من كنوز ليس لها مثيل.

جاء ذلك خلال تفقدها مع الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واللواء أحمد حامد محافظ السويس صباح اليوم السبت، منطقة عيون موسى بسيناء والتى تتبع محافظة السويس، وذلك للوقوف على أعمال مشروع تطوير المنطقة والذي بدأته وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة السياحة نهاية عام 2015، حيث قامت وزارة السياحة بتمويل المشروع بميزانية قدرها 8 ملايين جنية مصري.

وقالت الوزيرة إن تواجد سفراء عدد من الدول في هذه الجولة اليوم في سيناء أكبر دليل على أمن وأمان المقصد المصري، مشيرة الى أن منطقة عيون موسى لها مكانة دينية كبيرة لدى جميع الأديان السماوية مما يؤكد التسامح والتعايش بين الأديان على أرض مصر على مر العصور.

ورافقهم خلال الجولة عدد من أعضاء مجلس النواب منهم النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، وسفراء عدد من الدول الأجنبية في مصر من بينهم سفراء دولة بلجيكا، والبرازيل، وشيلي، والأرجنتين، واليونان، وكوبا.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى للمشروع والتى بلغت تكلفتها 8 مليون جنية مصري حيث تضمن ترميم وصيانة 7 آبار بالمنطقة، بالإضافة إلى تجهيز المدخل الرئيسي، وتنفيذ منظومة إضاءة على أحدث النظم العلمية مع نظم إضاءة Uplight للمظلات والأفران التراثية.

ومن المقرر البدء في أعمال المرحلة الثانية والتى ستشمل إقامة سور حول المنطقة بالكامل لحمايتها وتركيب مظلات لتغطية العيون الآثرية وعمل موقف للسيارات وإقامة بازارات لبيع المنتجات البدوية ومبنى إداري لموظفي من وزارة الآثار وشرطة السياحة.

يذكر أن منطقة عيون موسى تقع في قلب مدينة رأس سدر على بعد حوالى 30 كم جنوب نفق الشهيد أحمد حمدى على طريق النفق – شرم الشيخ، وتبعد حوالى 1700متر عن الساحل الشرقى لخليج السويس، وتبلغ مساحة المنطقة الاثرية حوالى 164 فدان.

وهي عبارة عن واحة طبيعية، تنتشر بها أشجار النخيل وشجر الأثل والطرفاء، تحتوي المنطقة على 7 آبار ترجع إلى العصر البيزنطى، وهي بئر زهر، وبئر البحرى، وبئر الشايب، وبئر الشيخ، وبئر الساقية، وبئر البقباقة، وبئرالشرقى. كما يوجد شمال شرقى المنطقة عدد من افران حرق الفخار، وساحة للتجهيز، ومنطقة سكنية، ومقبرة حجرية.​