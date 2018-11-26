مفسدة للأسرة.. عضو "محلية النواب" يطالب بتحديد موعد لفتح وغلق المقاهي

القاهرة- مصراوي:

طالب النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزير التنمية المحلية، بالعمل على إصدار كتاب دوري بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، يحدد فيه مواعيد لفتح وغلق المحال العامة والتي تضم المقاهي والمحال المقلقة للراحة؛ حماية للأسرة المصرية والمجتمع.

جاء ذلك في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الاثنين؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.

وأكد الحسيني أن المقاهي تعد من مفاسد الحياة، ومفسدة للأسرة، وبسبب التساهل من جانب الحكومة في التصاريح الخاصة بها، وعدم الاهتمام بها، أًصبحنا أمام العديد من المقاهي التي يتمركز عليها الشباب بشكل يومي، ما يؤثر بالسلب على الأسرة بشكل عام، قائلا: "نلاقي الناس قاعدة عليها وتقوم الخناقات والإِشكاليات بشكل مستمر جراء هذه القاعدة".

وأضاف الحسيني: "المقاهي تسببت في إفساد العلاقة الأسرية، الواد بيبقى أبوه معدي ويخليه قاعد ومش يقوم له إطلاقا ويعزم عليه يشيش معاه.. بخلاف ما كان يتم في الماضي من احترام ووقار"، متابعا: "بهذا المنطق تم التأثير السلبي على المجتمع من خلال هذه المقاهي التي أًصبحت سبيلًا رئيسيًا في تغيير السلوكيات للأسوء".

وواصل حديثه: "المترو بيقفل الساعة واحدة.. والمقاهي بتخليها طوال الليل.. ولازم توصية تخرج من اللجنة بكتاب دوري لإغلاق المحلات العامة بما فيها المقاهي الساعة 12"، مشيرا إلى الرد عليه بأن هناك الكثير من المقاهي غير مرخصة، وهذا يرد عليه بالقول: "يعني هو أنت لما تيجي تقبض على بياع جائل بتقوله فين رخصتك وبالتالي لابد من التعامل الجاد والإرادة الحقيقة من الحكومة نحو المقاهي".

واتفق معه النائب ممدوح الحسيني، عضو اللجنة، مؤكدا أن الملف في حاجة للدراسة والتأني؛ حرصا على مصالح المواطنين، وإعلاءً للأبعاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في هذا الملف، مشيرا إلى ضرورة مناقشة الأمر بتوازن، خاصة أنه لا يجوز أن إصدار قرار ولا يتم تطبيقه.