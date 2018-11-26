"البلتاجي" يتقدم بطلب إحاطة بشأن تجميد 550 مليون يورو من حساب "مبارك"

القاهرة- مصراوي:

تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأيام الأخيرة عن تجميد 550 مليون يورو من حساب الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالخارج، أي ما يعادل 10 مليارات جنيه مصري، في الوقت الذي لن تزيد في حصيلة الدولة من الضريبة العقارية عن ملياري جنيه.

وطالب "البلتاجي"، رئيس مجلس الوزراء بتأكيد ما نشر، أو نفيه، ودور الدولة في استرداد تلك الأموال، وما قامت به لجنة استرداد الأموال في هذا الشأن.