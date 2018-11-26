اليوم.. بروتوكول تعاون بين القومي للبحوث و"أميكاث" لإنتاج المستلزمات الطبية
12:53 ص الإثنين 26 نوفمبر 2018
(مصراوي):
يوقع المركز القومي للبحوث، بروتوكولًا للتعاون العلمي مع شركة أميكو للصناعات الطبية "أميكاث"، اليوم الاثنين، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
و"أميكاث"، شركة مصرية رائدة في مجال أبحاث وإنتاج المستلزمات الطبية والقساطر على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا.
المركز القومي للبحوث المستلزمات الطبية شركة أميكو للصناعات الطبية وزير التعليم العالي إنتاج المستلزمات الطبية
-
225
-
161
-
151
-
103
-
101
-
64
-
61
-
57
-
56
-
52
إعلان