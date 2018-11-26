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"النواب" يبحث تقارير لجان المجلس حول اتفاقية المساعدة الأمريكية

12:46 ص الإثنين 26 نوفمبر 2018
"النواب" يبحث تقارير لجان المجلس حول اتفاقية المساعدة الأمريكية

مجلس النواب

(مصراوي):

تناقش الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، تقارير عدد من لجان المجلس حول التعديلات على اتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة آخرى، تبحث لجنة الشئون الإفريقية بالمجلس خطة وزارة الثقافة لدعم توجه مصر الإفريقي، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي اعتبارًا من يناير المقبل، لمدة عام بحضور سفير دولة بورندي، بينما تبحث "شؤون عربية النواب"، آخر تطورات الوضع في ليبيا.​​

المساعدات الأمريكية مصر الولايات المتحدة الأمريكية وزارة الثقافة الاتحاد الإفريقي أزمة ليبيا مجلس النواب

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