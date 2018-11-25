ضبط 410 عبوات "تدبيس المعدة" مع راكب بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات تدبيس المعدة، بعدما أخفاها راكب مصري لدي وصوله من الإمارات.

واشتبهت سلطات الجمرك في أحد الركاب أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الاتحاد القادمة من أبوظبى، وبعد تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، تبين وجود أجسام متماثلة ومعتمه، تم تكليف نورا عبد الحميد وعلي الشرقاوي مامورا الجمارك لتفتيش حقائبه، عثر معه على 410 عبوة من الدباسات التى تستخدم فى العمليات الجراحية الخاصة بتدبيس المعدة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر محمد قناوي، مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 2 بالمطار، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 77 وحجز المضبوطات، وبلغت التعويضات المستحقة مليون و600 ألف جنيه.