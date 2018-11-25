سفير مصر بالكويت: عقد انتخابات مجلس النواب التكميلية للمصريين بالخارج الشهر المقبل

الكويت (أ ش أ)

أعلن سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، عقد الانتخابات التكميلية للمصريين بالخارج، بعدد من الدوائر الشاغرة بمجلس النواب يومي 14 و15 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في لقاء عقده سفير مصر لدى الكويت مساء اليوم الأحد - في مقر القنصلية المصرية بالكويت - مع عدد من أبناء الجالية المصرية، بحضور رئيس البعثة القنصلية السفيرة هويدا عصام؛ وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يجريها القوني مع ممثلي الجالية، وحرص البعثة على التواصل معهم والاستماع إلى شواغلهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمات المقدمة لهم.

واستعرض القوني - خلال اللقاء - أبرز تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، وفي مقدمتها عقد ملتقى التعاون الاقتصادي المصري الكويتي يوم 7 نوفمبر الجاري، برعاية وحضور رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك، ومشاركة وزيري التجارة والصناعة، وعدد من كبار رجال الأعمال والمسئولين في البلدين الشقيقين، وكذلك انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيري خارجية البلدين في 4 ديسمبر المقبل في الكويت، بمشاركة كبيرة تضم مسئولين عن عدد من الوزارات والهيئات، إضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة القنصلية المشتركة.

وأشاد سفير مصر لدى الكويت بالمستوى المتميز للعلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، والتنسيق الدائم بينهما في كافة المحافل والمنتديات الإقليمية والدولية، فضلا عن التنامي الملحوظ في التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، مؤكدا حرص الجانبين على مواصلة العمل؛ للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، بما ينسجم مع توجيهات القيادة السياسية في البلدين.

في هذا الإطار، نوه القوني إلى أن الجالية تعد أحد المحاور المهمة لهذه العلاقة الطيبة بين البلدين، وأن إسهام الجالية في عملية التنمية، محل تقدير كبير من المسؤولين الكويتيين على مختلف المستويات، داعيا أبناء الجالية إلى مواصلة التفاني في عملهم، وتقديم صورة مشرفة، باعتبارهم سفراء لمصر، كل في مجاله، مشددا فى الوقت نفسه على أن ذلك يعد أفضل رد على الأصوات الفردية التي تسعى للتأثير على العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف القوني أن "حدوث مشكلات هنا وهناك، أمر طبيعي، وأن السبيل الأمثل للحفاظ على الحقوق، هو اتباع الإجراءات القانونية التي تكفلها دولة الكويت الشقيقة، وكذا التواصل مع القنصلية في حال التعرض لمشكلات"، موجها الشكر للمسؤولين الكويتيين على التنسيق المستمر في القضايا التي تهم الجالية.