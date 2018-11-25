"وقت الإجابة قصير".. طلاب "أولى ثانوي يعترضون على جدول الامتحان

كتبت- ياسمين محمد:

اعترض أولياء أمور وطلاب الصف الأول الثانوي، على الأزمنة التي خصصتها وزارة التربية والتعليم، للإجابة على الامتحانات، وفقًا لنظام التقييم الجديد، بعدما أعلنت الوزارة جدولي الامتحانين مساء أمس السبت.

وتراوحت أزمنة الإجابة على الامتحانات ما بين 40 و100 دقيقة فقط، الأمر الذي اعترض عليه الطلاب، مطالبين بزيادة الوقت المخصص لللإجابة.

يقول الطالب محمد محمود: "إزاي امتحان العربي اللي كان بيتحل في 150 دقيقة، مطلوب مننا نحله في 100 دقيقة؟ والأسئلة تقريبا مش من المنهج".

واستنكر الطالب تخصيص 40 دقيقة فقط، للامتحانات العملية مثل: الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، خاصة أن المسائل تأتي غير مباشرة، وغير موجودة بكتاب المدرسة أو الكتب الخارجية، مبديًا قلقه من الامتحانات خاصة مع إلغاء الدور الثاني من الامتحانات وإعادة السنة في حالة رسوب الطالب في أي مادة".

ولفت الطالب سيف مصطفى، إلى أن امتحان الرياضيات مخصص له 80 دقيقة فقط: "كنا دايما بنمتحن الجبر لوحده والهندسة لوحده كل واحد في ساعة ونص دلوقتي هنحل الجبر والهندسة في يوم واحد في ساعة وتلت إزاي".

وأكدت الوزارة، أن جميع الاختبارات تشمل نوعين من الأسئلة: موضوعية "اختيار من متعدد" ومقالية "ذات إجابة مفتوحة"، تقيس مهارات الفهم والتطبيق والمهارات العليا للتفكير، وليس الحفظ والاستظهار.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة راعت أن يكون عدد الأسئلة التي يتضمنها الامتحان، متناسبة مع الزمن المخصص للامتحان بالإضافة إلى زمن مراجعة الطالب لإجاباته.

وعن استياء طلاب الصف الأول الثانوي من إلغاء امتحانات الدور الثاني، قال الدكتور رضا حجازي "إزاي هتقولي اعمل ملاحق، وأنا مديك 4 فرص لامتحان كل مادة، الأول كل طالب كان بيدخل الامتحان في المادة مرة واحدة في كل فصل دراسي بالمجموع الكلي، والملحق بنص الدرجة، دلوقتي كل طالب هيدخل كل مادة 4 مرات بالمجموع الكلي".

ودشن مجموعة من طلاب الصف الأول الثانوي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هشتاج "لا للنظام الجديد"، رافضين تطبيق نظام الثانوية المعدل والذي يقوم على إلغاء الامتحان القومي الموحد، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا على مدار المرحلة، يحتسب للطالب أعلى 6 امتحانات منهم، مع وضع أسئلة تقيس الفهم وليس الحفظ.

ونظرًا لبدء تجربة النظام الجديد، وتأخر تسليم أجهزة "التابلت" المزودة بمحتوى ثري من خلال اتصاله ببنك المعرفة، قررت وزارة التربية والتعليم اعتبار الصف الأول الثانوي هذا العام، تجريبي، ولا تضاف درجاته للمجموع التراكمي، بشرط نجاح الطالب في الحصول على 50% أو أكثر من مجموع العام.

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