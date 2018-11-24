"وزيري" يوضح محتويات الكشف الأثري الجديد بالأقصر (صور)

كتب- يوسف عفيفي:

تصوير - أحمد جمعة:

تفقد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس البعثة الأثرية، المقبرتين المكتشفتين حديثا في البر الغربي بالأقصر، ونزل للتجول داخلهما.

جاء ذلك عقب المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم السبت، للإعلان عن كشف أثري جديد في البر الغربي بالأقصر، وعلى بعد خطوات من متحف الملكة حتشبسوت.

وأوضح وزيري، أن البعثة استطاعت خلال أعمال الحفر الأثري إزالة 300 متر من الرديم؛ لاكتشاف مقبرتين، المقبرة الأولى جرى الكشف عنها لأول مرة، وهي غير مرقمة لشخص يدعى "فاو- ار- خت - اف" كان يحمل عدة ألقاب منها مساعد في معبد موت، والمشرف على المجندين، وكاتب المقصورة المقدسة (مقصورة التحنيط) في معبد موت.

وأضاف وزيري أنه جرى العثور داخل المقبرة على تابوتين مصنوعين من الخشب، إحداهما لشخص يدعى "با-دى-ايست" ابن "نس - با - روتى"، أما التابوت الآخر لسيدة تدعي "نس - موت - عنخي" وهي منشدة لآمون أيضا، ومن المحتمل أن تكون بنت "با- دى- ايست".

وقال إن أعمال الحفائر أسفرت عن الكشف عن بعض القطع الأثرية، منها 1000 تمثال من الأوشابتي متنوعة الصنع منها المصنوع من الخشب والمصنوع من الطين المحروق، والمصنوع من الفيانس و5 أقنعة خشبية ملونة.

وأوضح أنه جرى العثور على غطائين مصنوعين من الحجر الجيرى، وإناء من الألباستر، وجزء من بردية عليها الفصل 125 من كتاب الموتى، ذكر أن صاحبها يدعى (با- حبو) ووالدته تدعى سخمت نفرت، وبقايا عظام آدمية.

ونوه إلى أن مقبرة TT28 تخص شخص يدعى "حوري" وكانت وظيفته نائب معبد آمون، وجرى الكشف عن أن التخطيط المكتشف هو مختلف تمامًا عن ما كان معروف سابقاً.

جاء ذلك بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من قيادات الوزارة بالأقصر، وعدد من أعضاء البرلمان والبعثات الأثرية.