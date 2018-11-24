الصحة: ضبط مصنع أدوية مغشوشة في العبور بالتنسيق مع الرقابة الإدارية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، ضبط مصنع غير مرخص بالمنطقة الصناعية في مدينة العبور، يستخدم مستلزمات إنتاج منتهية الصلاحية، لغش أدوية متداولة في السوق المحلية على أنها أصلية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، إن لجنة مشتركة بين وزارتي الصحة والداخلية، ضبطت مكانًا غير مرخص بمدينة العبور، يستخدم كيماويات منتهية الصلاحية في تصنيع مكملات غذائية، ويتم تعبئتها في عبوات تخص شركات أدوية أخرى مُسجلة لدى الوزارة، لإضفاء صفة الجودة على تلك المنتجات المغشوشة.

وأضافت في بيان اليوم، أن القائمين على إنتاج تلك الأدوية المغشوشة يستخدمون ماكينات تُظهر الأدوية كأنها سليمة لغير المتخصصين، وأنهم يستخدمونها في أغراض الإنتاج والتعبئة لتلك الأصناف.

ولفتت "زيادة" إلى أن هذا المصنع غير المرخص، أنتج منتجات أخرى غير مدون عليها أرقام تسجيل دوائية، وأن بعض تلك العبوات مدون عليها صفة علاجية لعدد من الأمراض.

وأشارت إلى أن الكميات المضبوطة داخل "البلوك" شملت 582 علبة من دواء بديل محلي لعلاج السكر، وأكثر من 30 كرتونة بداخلها أصناف متنوعة، بالإضافة لشكائر بها مستلزمات إنتاج الأدوية المغشوشة، وكميات من الأدوية المغلفة بالفعل.

وأضافت، أنه تم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ، ضد القائمين على المصنع، وإخطار النيابة العامة بالواقعة لتتولى التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

ولفتت إلى أن الوزارة مستمرة في مكافحة غش الأدوية، والإعلانات المضللة، والعصابات المنظمة التي تُروج للأدوية المغشوشة، ومجهولة المصدر، التي تعود بالضرر على صحة المريض المصري، مؤكدة وجود تنسيق كامل بين الجهات المسئولة بـ"الصحة"، وهيئة الرقابة الإدارية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، وعدد من الجهات المختصة في مواجهة الأدوية غير المرخصة، ومنع تداولها بالأسواق.