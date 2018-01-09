بالصور.. انطلاق المؤتمر الدولي للأشعة التداخلية بمشاركة 19 دولة

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - هاني رجب:

انطلق اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي للأشعة التداخلية "MEET Symposia "، وذلك للعام الثاني علي التوالي ويستمر حتي 12 يناير الجاري، برعاية الجمعية الطبية الأمريكية.

ومن المقرر تنظيم ما يقرب من ١٩٠ ورشة عمل ومحاضرات عملية تدريبية للأطباء، خلال أيام المؤتمر.

وقال الدكتور أحمد كامل عبد العال، استاذ الاشعة التداخلية ورئيس قسم الأشعة التداخلية بجامعة ألاباما، أن العلاج بالأشعة التداخلية يكون عن طريق التوجيه باساليب التصوير الطبي مثل الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من هذه العمليات تتم عن طريق فتحات صغيرة في الجسم يستطيع الطبيب الخبير في مجال الأشعة التداخلية من خلالها استخدام معدات طبية حديثة "مثل القساطر الطبية"، يتم رؤيتها داخل الجسم وتوجيهها باستخدام طرق تصوير الأشعة المختلفة حتي تصل إلى المكان المستهدف داخل الجسد وعلاجه بدون اللجوء للفتح الجراحي.

وأكد الدكتور أن العلاج بالأشعة التداخلية يحتاج لمكان صغير مشابهه للعمليات الصغري، اي مثل غرف حجرة الكشف في وجود جهاز سونار "موجات فوق صوتية – التراساوند"، وهناك عمليات اخري بالأشعة التداخلية تحتاج إلي حجرة عمليات كبيرة بتجهيزات خاصة ونظام تعقيم كامل وهي موجودة حاليا في مصر، كما هو في أوروبا وبريطانيا.

وأوضح الدكتور نائل سعد، أستاذ الأشعة التداخلية ومدير المستشفى الجامعى بجامعة روتشستر بنيويورك"، أن أهم فؤائد عمليات الأشعة التداخلية، أنها أقل ضررا وأكثر أمانا على حياة المريض، حيث أنها لا تعرض المريض للخطر أو مضاعفات بنسبة كبيرة مثل العمليات الجراحية.

في السياق ذاته، قال الدكتور وائل سعد أستاذ الأشعة التداخلية بجامعة "متشجن الأمريكية"، إن المؤتمر يجمع عدة جمعيات دولية أميركية وإقليمية متخصصة، حيث أنه يعتبر من أكبر 5 مؤتمرات في العالم، هذا إلى جانب أنه سيقوم الوفد الأجنبي المشارك، بإجراء امتحان البورد المصري للأشعة التداخلية، وذلك بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للأشعة التداخلية ووزارة الصحة إلى جانب الجامعات والمعاهد التعليمية فى مصر.

ويستهدف خلال المؤتمر، تدريب 700 طبيب من مصر والدول العربية والأفارقة والشرق الأوسط، وذلك علي عدة محاور أهمها، تطبيقات الأشعة التداخلية لعلاج الأورام "MEET IO"، وتطبيقات الأشعة التداخلية لعلاج أمراض الأوعية الدموية والقلب" "MEET Aortaوتطبيقات الأشعة التداخلية لعلاج أمراض الأعصاب "MEET Stroke"حيث يحاضر خلال فترة المؤتمر ١١٠ أساتذا متخصصا في علم الأشعة التداخلية، من 19 دولة، من قارات العالم الخمس.