منى ذو الفقار: شمس الإتربي وضعت نظامًا محكمًا لجائزة ساويرس

كتب- محمد لطفي:

قالت الدكتورة منى ذو الفقار، عضو مجلس أمناء جائزة ساويرس، إن الراحلة شمس الإتربي شخصية استثنائية وعطاؤها متدفق ولهذا فشمسها لا تغيب وسنحتفل بها كل عام رغم غيابها.

وأضافت: "لقد وضعت شمس نظامًا محكمًَا لشفافية الجائزة حتى أصبح لها دور مهم في الوسط الثقافي، كما وجهت شكرها لمؤسسة ساويرس في التنمية الاجتماعية، التي وضعت الجائزة في خطتها، لأنها تدرك أهمية الثقافة ودورها في التنمية المجتمعية وأن تصبح مصر مجالًا رحبا لممارسة الإبداع بحرية".

كان حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية لعام 2017 ، قد انطلق منذ قليل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور المهندس نجيب ساويرس، ونخبة كبيرة من الأدباء والمبدعين والإعلاميين والشخصيات العامة.

وقد بدأت مراسم الاحتفال مع ضيف الشرف الفنان أحمد حلمي، وتم تكريم اسم الراحلة شمس الإتربي، مؤسس وعضو مجلس أمناء جائزة ساويرس، من خلال عرض فيلم تسجيلي عن حياتها واسهامتها في دعم الإبداع والثقافة والتراث، بحضور عائلتها وأصدقائها ومحبيها.