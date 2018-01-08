أكثر الكلمات إنتشاراً

مباراة القمة 115 حادث كوبري ستانلي المشروعات التنموية أحمد شفيق جولدن جلوب القدس المحتلة

وزير البيئة: دفن حوت الإسكندرية النافق بالمدفن الصحي بالماكس

11:14 م الإثنين 08 يناير 2018
وزير البيئة: دفن حوت الإسكندرية النافق بالمدفن الصحي بالماكس

حوت الإسكندرية

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أنه تم دفن الحوت النافق الذي تم العثور عليه أمس الأحد، بشاطئ رشدي بالإسكندرية بمدفن صحى بمنطقة الماكس.

وقال وزير البيئة- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم - إن القوات البحرية قامت بسحب الحوت النافق بحرا وإيداعه بأحد أرصفة ميناء الإسكندرية ثم نقله برا عن طريق الكساحات والأوناش إلى وحدة الأبحاث المائية بمعهد علوم البحار بمنطقة الماكس حيث يوجد مدفن صحي مخصص لأي حيوان بحري نافق، وتم دفنه.

وأضاف فهمى أنه تم رش 5 أطنان جير حي على الحوت النافق وتغطيته بالمشمع البلاستيك لضمان سرعة عملية التحلل ومن ثم استعادة الهيكل العظمي فيما بعد للاستفادة منه في الأبحاث العلمية.

يذكر أن نوع الحوت النافق هو نفس نوع الحوت الذي ظهر في يوليو 2016 بمنطقة مارينا وهذا النوع هو أحد الحيتان المسجلة والمقيمة في المياه المصرية والمصنف عالمياً مهدد بخطر الانقراض (Endangered) طبقاً لقاعدة بيانات الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).​

هذا المحتوى من

خالد فهمي حوت الإسكندرية المدفن الصحي الشرق الأوسط البيئة

الخبر التالى:

تعرف على الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في النقد الأدبي

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان