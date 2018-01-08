عيسى جمال الدين يحصد جائزة "ساويرس الثقافية" لأفضل نص مسرحي

كتب- محمد لطفي:

حصد نص "الساعة الأخيرة من حياة الكولونيل"، تأليف عيسى جمال الدين، جائزة ساويرس الثقافية لأفضل نص مسرحي فرع كبار الأدباء.

وجاء المركز الثاني مناصفة بين النص المسرحي "كان يامنيكان" للمؤلف تامر محمد عبد الحميد، و"فردة حذاء واحدة تسع الجميع" للمؤلفة ياسمين إمام.

كان حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية لعام 2017 ، قد انطلق منذ قليل بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بحضور رجلي الأعمال سميح و نجيب ساويرس، والكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ونخبة كبيرة من الأدباء والمبدعين والإعلاميين والشخصيات العامة.

بدأت مراسم الاحتفال مع ضيف الشرف الفنان أحمد حلمي، وتم تكريم اسم الراحلة شمس الإتربي، مؤسس وعضو مجلس أمناء جائزة ساويرس، من خلال عرض فيلم تسجيلي عن حياتها واسهاماتها في دعم الإبداع والثقافة والتراث، بحضور عائلتها وأصدقائها ومحبيها.