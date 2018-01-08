مدبولي: 400 مليار جنيه تكلفة مشروعات الإسكان في 3 سنوات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه خلال آخر 3 سنوات ونصف، هناك مشروعات مُنفذة وجاري تنفيذها، في مختلف القطاعات بتكلفة استثمارية 400 مليار جنيه.

وأضاف "مدبولي"، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات اليوم الاثنين، في مدينة العاشر من رمضان، أن مصر قبل 2014 كانت تعاني فجوة كبيرة بين العرض وطلب على الوحدات السكنية، لكن الآن أصبحت مشكلة السكن في طريقها للحل، وجاري تنفيذ مشروعات في الإسكان بتكلفة 171 مليار جنيه خلال آخر 3 سنوات.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل اليوم الاثنين، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ لافتتاح عدد من الكباري الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

ومن المقرر أن يفتتح السيسي، كوبري الفنجري، المخطط استكماله ليكون محورًا عرضيًا رئيسيًا للربط بين محور روض الفرج غربًا، ومحور المشير في التجمع الخامس شرقًا، عبر الفيديو كونفرانس.​