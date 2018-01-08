السيسي مداعبًا وزير الصناعة: "اعملوا 4 آلاف مصنع أو أوعوا أنتو" - فيديو

السيسي، يفتتح عددًا من المشروعات التنموية

كتب- أحمد الصعيدي:

داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، قائلاً: "يا تدوني انا أعملكم 4 آلاف مصنع، يا تعملوهم أنتو، أنا مستعد أعملهم".

وقال "السيسي"، إن الهدف من تنفيذ 4 آلاف مصنع توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل للشباب، متابعًا: "يا تعمل هيئة المجتمعات العمرانية 4 آلاف مصنع، يا إما هنقولهم أوعوا أنتو وهنعملهم إحنا".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يفتتح عددًا من مشروعات الطرق والكباري الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، وكوبري الفنجري، المخطط استكماله ليكون محورًا عرضيًا رئيسيًا للربط بين محور روض الفرج غربًا، ومحور المشير في التجمع الخامس شرقًا.