عرفان: إنجاز 12 محطة كهرباء و245 ألف وحدة سكنية

كتبت- ياسمين محمد:

عرض اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تقرير اللجنة المشتركة من أعضاء الرقابة الإدارية والقوات المسلحة، المشرفة على تنفيذ جانب من المشروعات القومية بعدد من المجالات وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي في 7 فبراير 2016.

وقال عرفان، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بعدد من محافظات الجمهورية اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك 198 لجنة فرعية مُشكَّلة عن اللجنة العامة، ضمت 332 عضوًا من الرقابة الإدارية، 468 عضوًا من القوات المسلحة بإجمالي 800 عضو.

وأضاف، إجراء زيارات ميدانية لتفقد مواقع المشروعات في جميع مناطق الجمهورية، على مدار 318 يوم عمل، و10 ساعات عمل يوميًا، بإجمالي 81 ألف ساعة عمل، موضحًا مراجعة 2542 مشروعًا خلال هذه المدة.

ولفت إلى أنه من خلال المتابعة، اخذنا عدة إجراءات تجاه عدد من المشروعات تتمثل في: إسكان، مياه شرب، طرق وكباري، صرف مستحقات نزع ملكية للمستحقين قبل البدء في مشروعات الطرق، تركيب عدادات المرافق السكنية من الكهرباء والمياه، وتوفير خدمات بالوحدات السكنية بإسكان مصر والإسكان الاجتماعي.

وأوضح، طرح مناقصة توريد أتوبيسات للعمل بالمدن الجديدة، والترسية خلال شهر، وتغطية الخطوط من خلال القطاع الخاص ومشروعات النقل العام بكل محافظة.

ولفت اللواء محمد عرفات إلى أن اللجنة ساهمت في إزالة العديد من المعوقات والسلبيات التي كانت تعترض استكمال بعض المشروعات، كاستكمال الكوادر البشرية المطلوبة، وبناء المدارس، وتشكيل لجان نوعية للمراجعة واتخاذ الإجراءات حيال ما تم رصده من مخالفات.

وعن المشروعات المُنفذة بمجال الكهرباء، أوضح عرفان، إنشاء 12 محطة توليد كهرباء بقدرة إجمالية 14 ألف ميجاوات بنسبة 40% من الطاقة الإجمالية المتاحة حاليًا، وأبرز هذه المحطات: شمال الجيزة، العين السخنة، و6 أكتوبر.

وفي مجال الإسكان، تم تنفيذ 245 ألف وحدة سكنية، ضمن خطة الإسكان الاجتماعي للدولة، بتحقيق ارتفاع في معدل التنفيذ بنسبة 168% عن عام 2014، وزيادة مساحة الوحدة السكنية إلى 90 مترًا بدلًا من 63 مترًا لتوفير سكن لائق للأسر.

وتابع: أشرفت اللجنة المشكلة على 236 مشروعًا لشبكات مياه الشرب بتكلفة 32 مليار جنيه، بنسبة 28% من إجمالي مياه الشرب المنتجة خلال 30 عامًا، ومن أبرز الشبكات: العاشر من رمضان، وإسنا بالأقصر، وتنفيذ 30 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتوصيل الخدمة لـ498 قرية، بنسبة 14% من إجمالي طاقة المعالجة.