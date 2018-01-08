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غدًا.. عضوا الوطنية للصحافة يؤديان اليمين أمام "النواب"

11:00 ص الإثنين 08 يناير 2018
غدًا.. عضوا الوطنية للصحافة يؤديان اليمين أمام "النواب"

كتب - محمد نصر:
تؤدي الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، والدكتور محمد توفيق، اليمين القانونية، غدا الثلاثاء، أمام مجلس النواب؛ بمناسبة اختيارهما عضوين في الهيئة الوطنية للصحافة.

وصدر قرار جمهوري بتعيين الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، والدكتور محمد توفيق، عضوين بالهيئة الوطنية للصحافة.

وذكر الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية، في بيان له، أن الهيئة اكتمل أعضاؤها بعد تعيين عضوين جدد، موضحًا أنهما لن يمارسا أعمالهما إلا عقب أداء اليمين القانونية أمام مجلس النواب.

 

الوطنية للصحافة سامية زين العابدين محمد توفيق مجلس النواب

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