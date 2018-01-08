عرفان: تنفيذ "شبرا-بنها" استغرق 27 شهرًا بتكلفة 3.4 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، افتتاح عدد من المشروعات بمختلف المدن الجديدة، منها مشروع محور "شبرا – بنها" الحر بطول 40 كيلو، بتكلفة 3.4 مليار جنيه، موضحًا، الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع في 27 شهرًا، ومن المقرر أن يمر عليه ما يقرب من 60 ألف سيارة يوميًا.

وأضاف عرفان، في كلمته ببداية، مراسم افتتاح 13 مشروعًا قوميًا، في مدينة العاشر من رمضان، بحضور الرئيس السيسي، إن هناك 1240 وحدة سكنية، يفتتحها الرئيس ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، بعد تخصيص 825 وحدة للحاجزين، بالإضافة لافتتاح مشروع دار مصر بـ6 أكتوبر، الذي تم توصيل كل المرافق والخدمات له.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، افتتاح محطة مياه بمدينة القاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 2 مليار جنيه، وتشغيلها واعتمادها بعد التأكد من كفاءتها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل منذ قليل، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ لافتتاح عدد من الكباري الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة.

ومن المقرر أن يفتتح السيسي، كوبري الفنجري، المخطط استكماله ليكون محورًا عرضيًا رئيسيًا للربط بين محور روض الفرج غربًا، ومحور المشير في التجمع الخامس شرقًا، عبر الفيديو كونفرانس.